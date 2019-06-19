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Автопром Машиностроение

С июля АвтоВАЗ повысит зарплаты на 7%

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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С 1 июля тарифные ставки и оклады работников АвтоВАЗа вырастут на 7%, пишет rg.ru.

За последние шесть лет это будет самый высокий процент индексации зарплат на тольяттинском автозаводе. Такое решение было принято после обращения профсоюзного комитета к руководству автозавода. Вопрос был одобрен на заседании согласительной комиссии 18 июня.

Мэрия Тольятти со ссылкой на вице-президента по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрия Михаленко сообщает, что при принятии решения о повышении окладов были учтены все производственные и экономические показатели предприятия, ситуация на автомобильном рынке, прогноз инфляции, рост цен на товары и услуги, рост величины прожиточного минимума.

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