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Суды Происшествия

В Самаре будут судить уроженца Казахстана, задержанного в аэропорту с 50 тыс. незадекларированных евро

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре перед судом предстанет 25-лтний уроженец Казахстана, прибывший в Россию из Чехии с 50 тыс. незадекларированных евро, сообщат пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 1 декабря 2018 г. обвиняемый прибыл в Курумоч из Чехии и прошел таможенный контроль по "зеленому" коридору с незадекларированной валютой. Однако его противоправный поступок не укрылся от внимания таможенников. Молодой человек был задержан, а деньги изъяты.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере). Теперь оно направлено для рассмотрения по существу в Красноглинский районный суд Самары.

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