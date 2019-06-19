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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ начал выпуск Lada XRAY Cross с вариатором

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ приступил к выпуску Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба автогиганта.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

Бесступенчатая трансмиссия специально создана для легковых автомобилей и кроссоверов малого класса, а ее настройки дорабатывались с учетом особенностей эксплуатации в России.

Новая трансмиссия на Lada XRAY Cross устанавливается в паре с двигателем Альянса HR-16 объемом 1.6л, который производится в Тольятти. Следует отметить, что снаряженная масса автомобиля и рекордный дорожный просвет (215 мм) не изменились. Lada XRAY Cross с бесступенчатой автоматический трансмиссией прошла полный цикл тестов, суммарный пробег которых составил около 1 млн километров. 

Подробная информация о дате начала продаж, ценах и комплектациях Lada XRAY Cross с автоматической трансмиссией будет объявлена дополнительно.

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