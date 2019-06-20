16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Чапаевске преступник с ножом отобрал сумку у почтальона Фигуранты дела банка "Волга-Кредит" закончили полугодовое знакомство с обвинением Жительница Новокуйбышевска, укравшая у матери телевизор, задержана с наркотиками Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РКЦ "Прогресс" Наумову В самарском гараже собирали контрафактные автозапчасти

Преступления Происшествия

В Чапаевске преступник с ножом отобрал сумку у почтальона

ЧАПАЕВСК. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати

В Чапаевске задержан 25-летний уроженец города Реж Свердловской области, подозреваемый в разбойном нападении на почтальона, сообщает пресс-служба регионального полицейского Главка.

Информация о совершенном преступлении поступила правоохранителям по телефону. По прибытию на адрес, полицейские установили, что 62-летняя женщина-почтальон около 11:00 пришла в одну из квартир дома на ул. Силикатной с целью выдачи пенсии проживающей там пенсионерке. Вслед за женщиной в квартиру проник неизвестный. Мужчина, демонстрируя предмет, похожий на нож, потребовал от почтальона передать находящиеся при ней материальные ценности. После чего выдернул сумку из рук и выбежал из квартиры. В сумке находились деньги, бланки на получение пенсий, сотовый телефон и документы.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую и очевидцев преступления, составили ориентировку с описанием похищенного имущества и примет подозреваемого.

На маршруте патрулирования, в близлежащем дачном массиве инспекторы ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по городу Чапаевск заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым злоумышленником. Заметив патрульный автомобиль, он попытался скрыться, но был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции для разбирательства. В дальнейшем, при осмотре дачного массива, следователем совместно с сотрудником экспертно-криминалистического отделения были изъяты: сумка-почтальона с документами на имя женщины 1957 года рождения и сотовый телефон, похищенные у потерпевшей, а также нож.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище) УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего преступления, а также сбор и закрепление доказательств.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30