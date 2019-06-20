В Чапаевске преступник с ножом отобрал сумку у почтальона

В Чапаевске задержан 25-летний уроженец города Реж Свердловской области, подозреваемый в разбойном нападении на почтальона, сообщает пресс-служба регионального полицейского Главка.

Информация о совершенном преступлении поступила правоохранителям по телефону. По прибытию на адрес, полицейские установили, что 62-летняя женщина-почтальон около 11:00 пришла в одну из квартир дома на ул. Силикатной с целью выдачи пенсии проживающей там пенсионерке. Вслед за женщиной в квартиру проник неизвестный. Мужчина, демонстрируя предмет, похожий на нож, потребовал от почтальона передать находящиеся при ней материальные ценности. После чего выдернул сумку из рук и выбежал из квартиры. В сумке находились деньги, бланки на получение пенсий, сотовый телефон и документы.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую и очевидцев преступления, составили ориентировку с описанием похищенного имущества и примет подозреваемого.

На маршруте патрулирования, в близлежащем дачном массиве инспекторы ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по городу Чапаевск заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым злоумышленником. Заметив патрульный автомобиль, он попытался скрыться, но был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции для разбирательства. В дальнейшем, при осмотре дачного массива, следователем совместно с сотрудником экспертно-криминалистического отделения были изъяты: сумка-почтальона с документами на имя женщины 1957 года рождения и сотовый телефон, похищенные у потерпевшей, а также нож.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище) УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего преступления, а также сбор и закрепление доказательств.