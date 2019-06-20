В Самаре проходят соревнования российско-китайских молодежных летних игр

С 15 по 21 июня в Самаре проходят матчи по футболу, гандболу, велоспорту на шоссе, пляжному волейболу, тхэквондо, бадминтону, художественной гимнастике и плаванию. Это VIII российско-китайские молодежные летние игры, для их проведения задействованы стадионы "Металлург" и "Самара Арена", спорткомплексы "Молодежный", "Грация", "МТЛ Арена" и "Маяк", бассейн ЦСКА/Самара, набережная Волги под Полевым спуском.

В июле 2005 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились о проведении российско-китайских молодежных летних игр, которые, начиная с 2006-го, каждые два года проходят поочередно в каждой из стран. За это время игры принимали Тяньцзинь, Москва, Пекин, Пенза, Шанхай, Иркутск и Гуанчжоу. С 2016 года проводятся подобные зимние игры.

Право стать столицей игр-2019 досталось Самаре по результатам визита в наш город делегации КНР во главе с замруководителя главного госуправления по физкультуре КНР Гао Чжидэном и делегации Минспорта РФ — ее возглавлял замминистра Сергей Косилов.

В составах сборных России и Китая по 205 спортсменов. Честь сборной РФ по пляжному волейболу среди юношей и девушек и футбольной сборной страны у юношей доверено защищать представителям Самарской области. Это воспитанники новокуйбышевской и самарской школ волейбола, а также представители Академии им. Коноплева, ЦПФ-"Крылья Советов" и "Лады".

Художественная гимнастика стала единственным видом спорта на этих играх, где соревнуются три сборные. Но команда Самарской области выступает вне зачета, что не помешало ей набрать в групповых упражнениях вторую, после сборной РФ, сумму баллов. За хозяек турнира выступали Ксения Краснова, Полина Камалеева, Карина Трофимова, Яна Беленчук, Полина Сомова и Елизавета Никишина.

Победу в групповых упражнениях одержала сборная России. В личном зачете выиграла Анастасия Симакова (Омская область), второе место — у Александры Скубовой из Московской области, третье — у Дарии Сергаевой из Нижегородской области.

Первую гонку из программы игр-2019 провели велосипедисты. "Езда на велосипеде и бег, пожалуй, самые популярные сейчас виды спорта в Китае и среди обычных людей, и среди спортсменов. Очень хорошо развита велосипедная инфраструктура. Потому на высоком уровне находится и велосипедный спорт, — рассказал вице-президент ассоциации велоспорта Китая Хао Чянг. — Мы познакомились с условиями в Самаре и остались довольны: трасса хорошая, организация на высшем уровне, радушный прием. И нам очень нравится погода, голубое небо, зеленая трава. Глаза отдыхают после индустриальных пейзажей Китая".

На финише индивидуальной гонки на 21,6 км три первых места заняли представители российской команды. Выиграл Денис Савельев, вторым стал Никита Софронов (оба — Самарская область), третьим — Александр Березняк из Саратова. Быстрейший из китайских спортсменов Лю Цзячэн приехал четвертым.

У девушек на 14,4 км класс продемонстрировали китаянки. Они заняли первые девять строчек протокола. Выиграла Чжоу Цюин, вторая — Ван Явэй, третья — Чэнь Сыи. Лучшая из россиянок — Алия Зяббарова из Самарской области — стала 10-й.

Одна из сильнейших команд на российско-китайских играх — российская сборная по женскому футболу. "Мы провели предварительный турнир с участием 15-20 команд и отобрали девушек в сборную", — рассказал тренер сборной Китая австралиец Мэттью Росс. Под его руководством девушки провели лишь несколько сборов. 16 июня китаянки в этом составе сыграли свой первый международный матч со счетом 2:0. Финальный поединок пройдет 20 июня в 18:00 на "Самара Арене".

Гандбольная программа на играх-2019 началась с победы сборной России в первом матче серии — 30:20. В составе россиянок — 10 воспитанниц тольяттинской КСДЮСШОР-10 и четыре игрока из Москвы, Майкопа и Краснодара. Команду готовили старший тренер Игорь Шкробот и тренер "Лады" Екатерина Маренникова. 19 июня в 17:00 сборные России и Китая по гандболу сыграют в "Молодежном" второй матч, 21 июня в 11:.00 — третий.

В среду, 20 июня, состоялась встреча замминистра спорта РФ Сергея Косилова и замруководителя Главного госуправления спорта КНР Ли Цзяньмина, которые обсудили проведение в 2020 году российско-китайских зимних игр-2020. Скорее всего, они пройдут в северо-восточной провинции Цзилинь.

"Мы с удовольствием принимаем гостей со всего мира. На чемпионате мира по футболу у нас побывали представители более 140 стран. А на этом турнире рады видеть дорогих братьев, друзей из КНР. Уверен — та атмосфера доброжелательности, которая царила на Самарской земле в дни ЧМ-2018, сохранится и во время российско-китайских игр", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.