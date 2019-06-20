Начальника областного бюро МСЭ оставили под домашним арестом до 20 августа

В четверг, 20 июня, Железнодорожный районный суд Самары под председательством судьи Ольги Сорокиной удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста на два месяца — до 20 августа начальнику ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" Дмитрию Драчу. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что Дмитрия Драча подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело, фигурантом которого он стал, возбудили после прокурорской проверки учреждения. Надзорное ведомство обнаружило признаки хищения на 200 млн рублей.

По версии правоохранителей, в сентябре 2018 г. Драч заключил госконтракт на приобретение 10 объектов недвижимости на ул. Молодогвардейской, 33, общей стоимостью 390 млн рублей. Рассчитывались по контракту деньгами из бюджета РФ.

Прокуратура выяснила, что стоимость помещений и земли умышленно и необоснованно завысили более чем в два раза. Реальная же стоимость недвижимости составляла 151 млн руб., а завышение цены оказалось свыше 238 млн рублей.

Кроме того, правоохранители нашли многочисленные нарушения при определении рыночной стоимости объектов.

Как пояснили корреспонденту Волг Ньюс в суде, за то время, на которое продлили домашний арест, должны быть получены результаты комплексной бухгалтерской экспертизы.