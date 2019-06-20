В кинотеатре "Художественный" откроется выставка кофе-арта

В ЦРК "Художественный" 2 июля откроется персональная выставка самодеятельного художника Ирины Козловой (0+).

Ирина Козлова создает свои произведения, используя кофе. Сначала она наносит контуры изображения, а затем заливает нужные участки кофе или чаем. Разнообразие в оттенках картины достигается с помощью разницы в количестве кофе и воды на кисти. Кофейные картины напоминают акварельные работы.

В день открытия выставки "Кофейный коктейль" гости смогут научиться рисовать кофейными красками. Бесплатный мастер-класс пройдет в Арт-фойе ЦРК "Художественный" 2 июля, в 12:00.

Выставка будет работать до 17 июля.