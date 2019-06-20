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Инвестиции Экономическая политика

Подписано распоряжение о создании промпарка "Новосемейкино"

КРАСНЫЙ ЯР. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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И.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов 20 июня подписал распоряжение о создании индустриального (промышленного) парка на территории Новосемейкино в Красноярском районе.

Промпарк появится по инициативе регионального правительства на земле Радиоцентра №1 имени Попова площадью 592,7 тыс. кв. метров.

Отмечается, что индустриальный парк создается для привлечения инвестиций российского и иностранного капитала, строительства промышленной инфраструктуры.

Министерству экономразвития области в течение двух месяцев поручено провести конкурс по отбору управляющей компании для этого объекта.

Напомним, на территории области уже создано несколько индустриальных парков: "Преображенка", "Чапаевск", "Тольяттисинтез".

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