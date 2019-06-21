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Автопром Машиностроение

Модельный ряд Chevrolet Niva будет расширен

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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С пятью автокомпаниями будут заключены специальные инвестиционные контракты (СПИКи) на развитие их проектов в области локализации производства в России. Речь идет о проектах "Фольксваген Груп Рус", "Джи Эм Автоваз", "Автотор", "ПСМА", и "Вольво", пишет rg.ru со ссылкой на Минпромторг России.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, проекты этих компаний получат стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки.

В России автоконцерны будут производить все ключевые компоненты машин, включая двигатель, коробку передач, электронные блоки управления, элементы кузова, рамы, шасси, детали экстерьера и интерьера, а также проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

По одному из проектов планируется углубить локализацию уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей. В России будут производиться двигатели, коробки передач и электронные системы управления автомобилем. По другому проекту - наладить производство двигателя с большим экспортным потенциалом. В рамках третьего проекта будет расширен модельный ряд Chevrolet Niva. А по проекту АО "Вольво" инвестор локализует производство грузовых автомобилей.

Как подчеркивают в Минпромторге, реализация всех проектов позволит привлечь в российскую экономику свыше 100 млрд руб. частных инвестиций.

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