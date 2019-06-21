В технопарке приступили к реализации проекта туристического автомобиля Largus Karelia

18 июня на инновационной площадке Самарского региона начались работы по проекту в области отечественного автопрома "Ларгус Карелия". В создании многофункционального автомобиля принимают участие резиденты "Жигулевской долины" — компании "АТС-Сервис" и "Автопродукт". Автором проекта выступает известный в России путешественник и автолюбитель Петр Груздев.

После модернизации мотора Lada Largus в базовой комплектации участники проводят изыскания и работы по модернизации подвески и выхлопной системы. Следующим этапом станет установка на автомобиль газобаллонного оборудования (ГБО) с целью увеличения хода автомобиля и экономии топлива. В завершение специалисты произведут тюнинг, добавив универсалу функциональных возможностей для комфортабельной эксплуатации на дальние расстояния.

По словам Петра Груздева, основная цель проекта состоит в том, чтобы подготовить автомобиль, который идеально подойдет, как для повседневной эксплуатации, так и для коммерческого использования и автомобильного туризма.

"Сейчас мы работаем над созданием абсолютно универсального автомобиля. От базовой версии популярного российского универсала Largus Karelia отличается высокой крышей, увеличенным объемом двигателя и рядом доработок в ходовой части. Очень важно, чтобы владелец такой машины чувствовал себя уверенно в поездках на большие расстояния и в местах с различными климатическими условиями", — отмечает автор проекта.

Известно, что Largus Karelia будет оснащен вазовским двигателем объемом 1,8 литров, роботизированной коробкой передач, а также адаптированными под экстремальные условия подвеской и амортизаторами.

Ожидается, что реализация проекта займет 8 месяцев. После завершения всех работ участники проведут все необходимые испытания. Кульминацией проекта станет тест-драйв по маршруту общей протяженностью 50 тыс. километров. Largus Karelia проедет по территории РФ, в том числе побывает в арктических зонах страны.

А в ближайшее время запланирован тест-драйв по маршруту: Самарская область — Карелия — Беларусь — Самарская область. Во время путешествия будут организованы встречи и пробные поездки. Посидеть за рулем Largus Karelia и испытать автомобиль в деле смогут жители Самары, Тольятти, Пензы, Орла, Петрозаводска, Гомеля, Витебска, Минска, Санкт-Петербурга и многих других городов России.