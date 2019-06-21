Топ-менеджер ГК "АКОМ" завоевала звание "Женщина-лидер XXI века"

Общероссийская "Ассамблея женщин-руководителей" объявила об итогах ежегодного федерального конкурса "Женщина-лидер ХХI века". Победителем в номинации "Женщина-руководитель 2018 года" стала исполнительный директор по оперативному управлению ГК "АКОМ" Мария Синицына.
Ранее Мария Вячеславовна стала победительницей регионального этапа конкурса, после чего Союз "Торгово-промышленной палаты Самарской области" рекомендовал ее к участию на всероссийском уровне. В результате топ-менеджер компании "АКОМ" одержала уверенную победу, была награждена дипломом и именной медалью. Как отмечается на сайте ассамблеи, "Мария Вячеславовна Синицына — исполнительный директор по оперативному управлению ГК "АКОМ" — безусловно, лучшая из лучших среди всех наших Победителей. Под ее руководством коллективу удается эффективно решать поставленные задачи по анализу хозяйственной деятельности компании, совершенствованию методов управления предприятием, способствующих оптимизации товарооборота и денежных потоков, повышению рентабельности и других аспектов, направленных на обеспечение экономической стабильности".
Целью конкурса является повышение роли женщины-лидера в обществе и государстве, распространение опыта эффективного руководства в масштабах страны, содействие развитию социально-экономического партнерства бизнеса, власти и общества.
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