В Струковском саду состоится фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии"

В Самаре 30 июня пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии".

Фестиваль начнется в 15:30 парадом оркестров на ул. Куйбышева. Под звуки праздничных маршей они пройдут от пл. Революции до Струковского сада. Во время парада участники фестиваля будут останавливаться и показывать дефиле и плац-концерты.

Фестивальные программы начнутся в 17:00 сразу на трех площадках: в Струковском саду, а также на Некрасовском и Маяковском спусках самарской набережной. В 19:30 все участники фестиваля соберутся в Струковском саду, чтобы вместе исполнить "На сопках Маньчжурии".

В фестивале участвуют ведущие духовые оркестры России — из Нижнего Новгорода, Саратова, Самарской области, Оренбурга и других городов, а также коллективы барабанщиц и мажорет-спорта, в том числе один из лучших коллективов Европы группа барабанщиц и мажореток "Держава" из Уфы.