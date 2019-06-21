В Струковском саду состоится фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии"

В Самаре 30 июня пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии".
Фестиваль начнется в 15:30 парадом оркестров на ул. Куйбышева. Под звуки праздничных маршей они пройдут от пл. Революции до Струковского сада. Во время парада участники фестиваля будут останавливаться и показывать дефиле и плац-концерты.
Фестивальные программы начнутся в 17:00 сразу на трех площадках: в Струковском саду, а также на Некрасовском и Маяковском спусках самарской набережной. В 19:30 все участники фестиваля соберутся в Струковском саду, чтобы вместе исполнить "На сопках Маньчжурии".
В фестивале участвуют ведущие духовые оркестры России — из Нижнего Новгорода, Саратова, Самарской области, Оренбурга и других городов, а также коллективы барабанщиц и мажорет-спорта, в том числе один из лучших коллективов Европы группа барабанщиц и мажореток "Держава" из Уфы.
Фестиваль проходит в рамках общественного проекта "Культурное сердце России" и посвящен первому исполнению знаменитого русского вальса "На сопках Маньчжурии". Согласно исследованиям искусствоведов и историков, впервые этот вальс в Струковском саду весной 1907 г. исполнил военный оркестр 214-го Мокшанского полка под управлением автора, военного капельмейстера Ильи Шатрова.
Тогда вальс вызвал горячий прием горожан и сделал Илью Шатрова очень популярным. В тот же год в магазине Оскара Кнауба началась продажа первого тиража нот вальса, который раскупили мгновенно. Фирма "Зонофон" выпустила граммофонную пластинку вальса в исполнении духового оркестра. К концу 1910 г. было продано более 15 тыс. пластинок, что для начала ХХ века было гигантской цифрой. Сегодня "На сопках Маньчжурии" — один из музыкальных символов России.