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Общество

Для веломарафона "Самарская Лука — 2019" ограничат движение

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 23 июня, с 10:00 до 17:00, в связи с веломарафоном "Самарская Лука — 2019" ограничат движение транспорта.

Фото: администрация Самары

Ограничение затронет участок дороги на кладбище "Лесное" — от лыжной базы "Чайка" до поворота на кладбище.

XV веломарафон "Самарская Лука" состоится 23 июня на базе Учебно-спортивного центра "Чайка" в пос. Управленческий. Мероприятие проводит Спортивно-туристический клуб "ВелоСамара".

Расписание марафона:

8:30-10:30 — регистрация участников;

10:30 — предстартовое построение и брифинг;

10:45 — официальное открытие, выступление приглашенных гостей;

11:00 — общий старт;

13:00 — открытие финиша;

16:00 — награждение победителей;

17:00 — ориентировочное время финиша последнего участника, закрытие финиша.

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