Для веломарафона "Самарская Лука — 2019" ограничат движение

В Самаре 23 июня, с 10:00 до 17:00, в связи с веломарафоном "Самарская Лука — 2019" ограничат движение транспорта.
Ограничение затронет участок дороги на кладбище "Лесное" — от лыжной базы "Чайка" до поворота на кладбище.
XV веломарафон "Самарская Лука" состоится 23 июня на базе Учебно-спортивного центра "Чайка" в пос. Управленческий. Мероприятие проводит Спортивно-туристический клуб "ВелоСамара".
Расписание марафона:
8:30-10:30 — регистрация участников;
10:30 — предстартовое построение и брифинг;
10:45 — официальное открытие, выступление приглашенных гостей;
11:00 — общий старт;
13:00 — открытие финиша;
16:00 — награждение победителей;
17:00 — ориентировочное время финиша последнего участника, закрытие финиша.