Один из создателей "Волга-Групп" пытается получить помещения в строящейся "Ильинской Плазе"

Известный самарский предприниматель Никита Хведчик пытается получить помещения площадью 600 кв. м в строящейся "Ильинской Плазе", пишет "Самарское обозрение".

Он является одним из идеологов появления "Волга-Групп", которая сначала обманула несколько сотен дольщиков, а теперь, как оказывается, и самого Хведчика. В суде, где бизнесмен пытается забрать недвижимость, он впервые публично объявил "Новый город", строящий проблемный объект, фактически вторым изданием создавшего эту проблему "Самарагорстроя" (часть "Волга-Групп").

Инвестиционно-строительная корпорация "Волга-Групп" в 2000-х годах была создана при участии бизнесменов Евгения Корчака и Петра Сивожелезова. На рынке считалось, что проект стартовал при поддержке давнего знакомого мэра Самары Георгия Лиманского — Никиты Хведчика, располагавшего земельными площадками для строительства.

Корпорация успела заявить три проекта — коттеджный поселок "Дубрава" в Волжском районе Самарской области и жилые комплексы "Монблан" и "Альбатрос" в Самаре. Завершить ни один из проектов "Волга-Групп" не сумела, а "Дубрава" и вовсе стала самым сложным проблемным объектом региона.

В итоге на достройку "Альбатроса" и "Монблана" министерство строительства Самарской области нашло нового инвестора — им стало ООО "СК "Новый город". Компания тогда находилась в собственности Дмитрия Жильцова, не чуждого лидеру "Волга-Групп" Евгению Корчаку. В самой компании эту связь не признают. За обязанность удовлетворить права требований обманутых дольщиков на жилье "Новый город" получил право достроить объекты "Волга-Групп", а также — земельные участки в качестве компенсации.

В итоге в 2018 г. "Альбатрос" ввели в эксплуатацию. С "Монбланом" не сложилось. Построить многосекционный комплекс переменной высотности 9-25 этажей в границах улиц Чкалова, Арцыбушевской, Маяковского и Буянова должно было ООО "Самарагорстрой", входящее в "Волга-Групп". Но непосредственно до площадки застройщик так и не добрался. В итоге в 2014 г. "Новый город" начал строительство и пообещал к 2017 г. ввести в эксплуатацию жилой комплекс "Ильинская Плаза".

В 2017 г. дольщики "Монблана" обратили внимание на то, что квартиры в практически достроенной "Ильинской Плазе" продаются сторонним лицам, а с дольщиками "Самарагорстроя" не заключили новых договоров. Тогда в "Новом городе" заверили, что сначала решили построить дом на компенсационном участке, а уже потом — удовлетворить права дольщиков "Монблана". В данный момент непонятно даже, завершит ли компания "Ильинскую Плазу", — сроки срываются, строительство остановлено, а инвесторы начали выводить из проекта деньги.

Теперь же выяснилось, что получить жилье в объекте пытается Никита Хведчик — он также считает себя пострадавшим от действий Корчака и лично подал иск к ООО "СК "Новый город". 4 июня 2019 г. в Самарском районном суде прошло заседание по данному делу. В ходе этого процесса Никита Хведчик раскрыл то о чем на рынке говорилось давно, но не имело публичного подтверждения. А именно тот факт что за "Новым городом" стояли люди все того же Евгения Корчака.

"Лет 10 назад у [Евгения] Корчака я приобретал указанную недвижимость, где-то метров 600 (500 кв. м жилых помещений и 100 кв. м — нежилых). Корчак руководил фирмой "Самарагорстрой" (Корчак не являлся прямым руководителем компании, но контролировал всю деятельность "Волга-Групп". — Прим. ред.). В связи с тем, что года 4-5 лет назад фирма обанкротилась, мне было необходимо найти решение. И эту фирму перевели под "Новый город" по решению Корчака и тех лиц, которые стали руководить до вынесения и нахождения возможных решений по обманутым дольщикам", — цитирует Никиту Хведчика издание.

В итоге, говорит Хведчик, он подписал документ, по которому должен был получить недвижимость. Документ на подпись привез сотрудник "Нового Города" — некто Руслан Саитов, с которым Хведчик знаком лет 20 и знает того как человека, "часто бывшего с Корчаком". Однако, по его словам, сейчас Хведчик не в курсе, где находится приходный кассовый ордер, подтверждающий оплату им помещений.

Представители ООО "СК "Новый город" на суде настаивали на том, что в ходе знакомства с делом узнали, что сын Никиты Хведчика — Даниил "обращался в арбитражный суд с двумя заявлениями о включении в реестр требований кредиторов о передаче помещений… В мае 2012 г. в удовлетворении требований Хведчику отказали, так как здания в принципе не было и нет". Сам Никита Хведчик утверждает, что не помнит, переуступал ли он права на помещения сыну.

По информации издания, также в "Новом городе" традиционно указали, что "Ильинская Плаза" — не дом для дольщиков "Монблана", а коммерческий объект, возводимый на компенсационном участке. В ходе заседания представители "Нового города" утверждали, что Руслан Саитов у них не работает, но предоставили суду документы, согласно которым в 2019 г. Саитов еще числится среди работников. На закономерные вопросы судьи представители компании уточнили, что уволился Саитов, "возможно, недавно, а документы поменять просто не успели". Точной даты увольнения Саитова в компании не помнят. А по мнению представителей стороны Хведчика, этот человек реально контролирует все действия компании. Ближайшее судебное заседание по данному делу состоится 29 июня этого года.