Экс-судья облсуда Марина Пискунова претендует на кресло зампреда Шестого кассационного суда

Экс-судья Самарского областного суда Марина Пискунова заявила свою кандидатуру на пост заместителя председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Это следует из повестки внеочередного заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Ее заявление будет рассмотрено 1 июня.

В марте указом президента Пискунова уже была назначена судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

В тот же день будет рассмотрено аналогичное заявление председателя Советского районного суда Казани Радика Габдуллина о назначении заместителем председателя кассационного суда. при этом в феврале он уже получал необходимую рекомендацию ВККС.

Напомним, суд будет размещаться на Крымской площади в Самаре и должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года. Штатная численность судей составит 113 человек. Пока идут формирование состава суда, а также ремонт здания, где он разместится.

Ранее ВККС объявила об открытии для суда вакантных должностей четырех заместителей председателя и 83 судей. Председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции назначен Александр Ефанов.