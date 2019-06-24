16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-судья облсуда Марина Пискунова претендует на кресло зампреда Шестого кассационного суда Начальник самарской полиции ушел на пенсию На должность зампреда областного суда рекомендована Анна Подольская И.о. главы Средне-Поволжского управления Ростехнадзора стала Ирина Панфилова Евгений Серпер: "Ресурс форума был использован регионом с наивысшим эффектом"

Федеральная власть Власть и политика

Экс-судья облсуда Марина Пискунова претендует на кресло зампреда Шестого кассационного суда

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати

Экс-судья Самарского областного суда Марина Пискунова заявила свою кандидатуру на пост заместителя председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Это следует из повестки внеочередного заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Ее заявление будет рассмотрено 1 июня.

В марте указом президента Пискунова уже была назначена судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

В тот же день будет рассмотрено аналогичное заявление председателя Советского районного суда Казани Радика Габдуллина о назначении заместителем председателя кассационного суда. при этом в феврале он уже получал необходимую рекомендацию ВККС.

Напомним, суд будет размещаться на Крымской площади в Самаре и должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года. Штатная численность судей составит 113 человек. Пока идут формирование состава суда, а также ремонт здания, где он разместится.

Ранее ВККС объявила об открытии для суда вакантных должностей четырех заместителей председателя и 83 судей. Председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции назначен Александр Ефанов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30