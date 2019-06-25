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Экология Общество

Мэрия Самары пытается привлечь к ответственности Coca-Cola за излив стоков под Ракитовским мостом

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары направила в Росприроднадзор запрос о привлечении к ответственности ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" за излив стоков в районе железнодорожной платформы "Вишневая". Об этом в Twitter написал первый заместитель главы города Владимир Василенко.

Фото: /va_vasilenko https://twitter.com/

С данной проблемой к городским властям обратились жители Зубчаниновки, предоставившие видео последствий экологического бедствия.

Как уточнил Владимир Василенко, сама организация меры по устранению нанесенного вреда не принимает. Во вторник, 25 июня, состоится выездное совещание на месте.

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