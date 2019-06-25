Мэрия Самары пытается привлечь к ответственности Coca-Cola за излив стоков под Ракитовским мостом

Мэрия Самары направила в Росприроднадзор запрос о привлечении к ответственности ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" за излив стоков в районе железнодорожной платформы "Вишневая". Об этом в Twitter написал первый заместитель главы города Владимир Василенко.

С данной проблемой к городским властям обратились жители Зубчаниновки, предоставившие видео последствий экологического бедствия. Как уточнил Владимир Василенко, сама организация меры по устранению нанесенного вреда не принимает. Во вторник, 25 июня, состоится выездное совещание на месте.