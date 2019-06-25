В Художественном музее откроется выставка иронической графики Андрея Попова

27 июня в 18:00 в Самарском художественном музее откроется выставка графики петербургского художника Андрея Попова "Теплые чувства" (0+).

Художник-карикатурист Андрей Попов известен далеко за пределами художественной среды. В Интернете можно найти десятки подборок с его рисунками. Напомним, в марте-апреле самарцы могли видеть ироническую графику Андрея Попова на уличных рекламных конструкциях.

Андрей Попов родился 13 февраля 1970 г. в Ташкенте в семье военнослужащего. С детства начал заниматься живописью. Продолжил делать жизненные зарисовки во время обучения в Военном инженерно-космическим институте им. А.Ф.Можайского и во время службы в армии. Потом иллюстрировал новости в газете "Деловой Петербург" и других изданиях, занимался книжной иллюстрацией.

О стиле своих работ автор пишет так: "Я не озабочен классификацией, но все же думаю, что присущий моим работам некий "гэг" свидетельствует именно об иронической графике. А в свойственном им преувеличении мне хочется увидеть и показать красоту. Поэтому мои работы можно называть "ироничной графикой". Вообще, наш жанр намного шире, чем кажется. Ведь в улыбке столько оттенков! И во весь рот, и ироническая, и загадочная Джокондовская, и смех сквозь слезы, и таящаяся грусть… Поэтому ироничная графика - это не только социальная и политическая сатира, дружеские шаржи и простенькие изошутки, но и философия, взгляд на жизнь через призму иронии и остроумия".

Выставка в Художественном музее продлится до 31 июля, вход свободный.

Проект организован командой цифрового музея "Передвижники.рф" (АНО "Культура Жизни") совместно с Самарским художественным музеем и Самарским отделением Ассоциации искусствоведов России. "Теплые чувства" - продолжение проекта, стартовавшего осенью прошлого года. Тогда более двух месяцев на сорока рекламных конструкциях размещались репродукции картин русского авангарда из коллекции Самарского художественного музея.