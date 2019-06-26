На "АКОМе" состоялось торжественное собрание трудового коллектива, посвященное дню рождения компании

21 июня заводу "АКОМ" исполнилось 17 лет, семь из которых жигулевское предприятие является безусловным лидером российской аккумуляторной отрасли. Руководство Группы компаний "АКОМ" и власти Жигулевска поздравили заводчан с днем рождения предприятия и вручили награды передовикам производства.

История успеха

Вся история завода "АКОМ" состоит из успехов и достижений, где каждый шаг является шагом вперед. Не стал исключением и прошедший год. "АКОМ" уверенной поступью движется к стратегической цели: глобальная компания, глобальный бренд. Как подчеркнул президент Группы компаний "АКОМ" Николай Игнатьев, день рождения — это время подведения итогов и сверки стратегического курса.

Благодаря профессионализму главы компании, его знаниям, опыту и невероятной энергии предприятие в сравнительно короткие сроки смогло вырасти из сборочного производства в Корпорацию энергетических решений. Производственные мощности "АКОМа" сегодня составляют 3,5 млн АКБ в год, более 50% продукции завода поставляется на автозаводы страны, предприятие обеспечивает порядка 65% российского экспорта.

В течение семи лет завод является безусловным национальным лидером отрасли химических источников тока. В 2018 году объем производства превысил рекордные 2,5 млн аккумуляторных батарей, что на 19% выше уровня 2017 года. Отрыв от ближайших конкурентов составил около 1,12 млн единиц. "АКОМ" задействован в двух нацпроектах — по повышению производительности труда, а также "Международная кооперация и экспорт". В прошлом году завод вошел в первую десятку лучших предприятий страны, увеличив производительность труда на 20%, что является беспрецедентным результатом, если учесть, что плановый показатель для промышленных предприятий составляет 5%.

По итогам 2018 года предприятию вручили Гран-при Российского союза промышленников и предпринимателей как лучшей компании в области импортозамещения. Кроме того, завод получил престижную награду Российского экспортного центра как лучший экспортер года. "АКОМ" занял первое место в рейтинге российских брендов-производителей АКБ и третье — среди глобальных производителей и вошел в перечень "100 лучших товаров России" с новинкой — "АКОМ Asia". Высокое качество при доступной цене позволяет продукции из Жигулевска успешно конкурировать с зарубежными аналогами.

Бренд "АКОМ" хорошо известен в странах ближнего зарубежья, и сегодня компания успешно осваивает рынки стран Восточной Европы: в июне начались первые поставки в Польшу, заключен контракт на поставки в Чехию. Далеко обгоняя своих конкурентов, "АКОМ" выводит на рынок новые продукты — батареи EFB и AGM, разрабатывает батареи GEL. Огромную помощь в развитии предприятия оказывают органы государственной власти — от муниципального уровня до федерального. Это помогает предприятию повышать конкурентоспособность, увеличивать темп технологического развития, расширять возможности участия в нацпроектах и способствует развитию экономики всей страны.

В мае текущего года, в рамках регионального бизнес-форума "Линия успеха", организованного областным правительством, президенту ГК "АКОМ" было присвоено почетное звание "Заслуженный предприниматель Самарской области". Нагрудный знак Николаю Игнатьеву торжественно вручил губернатор Дмитрий Азаров.

Больше, чем завод

Достигнув лидерства на рынке стартерных АКБ, компания стремится к освоению новых технологий. Задачи импортозамещения Корпорация энергетических решений "АКОМ" решает и в сферах, не связанных с автомобильной отраслью. В масштабном проекте "АКОМ-Индастриал" по выпуску промышленных аккумуляторов, предназначенных для объектов энергетики, нефтегазового и телекоммуникационного сектора, партнером отечественного производителя станет один из лидеров рынка аккумуляторных батарей — компания Eternity Technologies (ОАЭ). Соглашение о сотрудничестве было достигнуто 18 июня в Тольятти. Стороны определили основные параметры совместного проекта, который получит три фазы развития: организация производства и трансфер технологии, затем поэтапное развитие до полного цикла и, наконец, масштабирование производства с учетом потребностей рынка.

Это лишь малая часть достижений, которыми по праву гордятся "акомовцы".

"Все перечисленное было бы невозможно без целеустремленного корпоративного духа, свойственного нашему трудовому коллективу, — сказал Николай Игнатьев. — Я горжусь людьми, работающими на "АКОМе", и горжусь тем, что являюсь частью этого коллектива. Вместе мы переживали разные времена — очень трудные и очень успешные. Одно было всегда — верность своему делу и самоотверженный труд на благо родного Жигулевска, Самарской области, всей нашей страны".

Деятельность предприятия тесно связана с новейшей историей города Жигулевска — без участия компании не проходит ни одно значимое для города событие, без внимания городской администрации не обходится ни одно начинание завода. Как отметил глава города Дмитрий Холин, "АКОМ" для Жигулевска — больше, чем завод: "Вы смогли выйти на международный уровень, показав, что жигулевцы могут добиться очень высоких результатов. Сегодня перед нами стоит амбициозная задача по созданию в городе особой экономической зоны. При формировании управляющей компании ОЭЗ мы будем опираться на опыт и компетенции сотрудников компании "АКОМ".

Руководство предприятия оказывает всестороннюю поддержку в развитии каждого работника и заботится о благополучии семей заводчан. Коллективный договор "АКОМа" значительно выходит за рамки стандартных договоров, которые работодатель заключает с работниками в рамках закона о труде. Работники компании имеют дополнительное медицинское обслуживание, бесплатное обучение на всех этапах карьерного роста, получают финансовую помощь, оказавшись в сложной ситуации, для заводчан и членов их семей проводятся разнообразные культурно-массовые мероприятия. Средний уровень зарплаты на заводе значительно превосходит общегородской. Как сообщил Николай Игнатьев, с 1 июля подняты тарифные ставки для отдельных категорий работников, а осенью будет проведена индексация для всей группы компаний.

Несмотря на свою молодость, предприятие закладывает прочные династические традиции — на заводе трудятся целые семьи, нередко в двух поколениях. В этом году у сотрудников предприятия родились 20 малышей, и наверняка многие из них в будущем внесут свой вклад в трудовую славу "АКОМа".

3,5 млн аккумуляторных батарей в год составляют производственные мощности завода

Александр Логашин,начальник участка формирования и выпуска готовой продукции:

— "АКОМ" — это завод-лидер, а работа в нашей компании — это постоянное развитие. Каждому сотруднику открыты возможности для личного и карьерного роста. Я пришел на завод простым рабочим и прошел путь до начальника участка. В нашем коллективе сложился теплый эмоциональный климат, и каждый человек всегда найдет поддержку со стороны коллег и руководства предприятия.

Сергей Стринжа, испытатель-формировщик:

— Я приехал в Жигулевск из Казахстана шесть лет назад и сразу устроился на "АКОМ". Руковожу бригадой, которая отвечает за зарядку аккумуляторов. Все вместе мы стремимся к тому, чтобы выпускать продукцию наилучшего качества. Мне очень нравится здесь работать: хороший коллектив, чуткое руководство, достойная зарплата. Поэтому все здесь работают на совесть и гордятся своим предприятием.