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Председателем Арбитражного суда Самарской области назначен Сергей Каплин

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Указом президента РФ от 19 июня председателем Арбитражного суда Самарской области на шестилетний срок назначен Сергей Каплин.

Фото: 64.fair.ru

Напомним, должность была вакантна с августа прошлого года. Ранее кандидатуру Каплина согласовала Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Еще одним кандидатом на должность был действующий и.о. председателя суда Яков Львов.

Сергей Каплин родился в Самаре, окончил СамГУ. Его общий стаж по юридической профессии - более 24 лет, в должности судьи - более 17 лет. С апреля 2013 года - зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (Саратов). Также Сергей Каплин является председателем судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

Тем же указом судьями Кировского районного суда Самары назначены Дмитрий Ситников, Центрального районного суда Тольятти - Анастасия Федорова. Судьей Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда стала Екатерина Коршикова.

Утверждены также 16 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции: Виталий Белов, Татьяна Вышутина, Рамиль Гильфанов, Александр Емелин, Андрей Жданович, Наталья Иванова, Татьяна Ившина, Елена Колесникова, Наиля Ляпина, Лариса Муромцева, Наталья Назейкина, Игорь Николаев, Лариса Трескунова, Лариса Фризен, Ольга Юрова и Ольга Якимова.

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