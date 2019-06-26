Самарская область может получить дополнительные средства на ремонт дорог

В среду, 26 июня, в Кремле президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.

Участники встречи, среди которых руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов страны, обсудили меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

При подготовке к итоговому заседанию руководители министерств совместно с главами субъектов страны обсуждали существующие проблемные вопросы и предложения в рамках рабочей группы по направлению "Транспорт".

Губернатор подчеркнул высокую эффективность такого формата работы, который впервые был опробован в ноябре прошлого года в Крыму. "Именно такой подход позволил представить сегодня на заседании Госсовета ряд предложений по решению проблемных вопросов в каждом регионе, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Все предложения, которые Самарская область направляла, были учтены".

Открывая заседание, глава государства отметил: несмотря на существенные улучшения последних лет, дорог высокого качества, особенно регионального и местного уровня, в стране по-прежнему недостаточно. Если доля федеральных трасс, соответствующих нормативному состоянию, увеличилась до 83% (в 2010 году их было 38,6%), то региональных — "не дотягивает даже до половины".

"Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу, и не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года", — поручил главам регионов страны Владимир Путин.

По его мнению, это даст возможность дорожным строителям планировать работу на годы вперед, заранее приобретать технику, резервировать стройматериалы, а также вкладываться в специалистов и новые технологии. При этом в программах создания новых дорог необходимо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства, поддержать внедрение контрактов жизненного цикла.

"Они должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу, с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог", — заявил президент. Отдельно Владимир Путин поднял вопрос определения цен на стройматериалы на торгах, контроля качества работ, сезонных отклонений ценовых параметров стройматериалов.

Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе — от их освещенности. "За пределами агломераций практически на всех дорогах — кромешная тьма, — обратил внимание участников заседания глава государства. — И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело, надо об этом прямо сказать, в объективном дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям".

Владимир Путин поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и руководителями сетевых организаций пересмотреть тарифы на освещение трасс.

Отдельно президент затронул темы эффективного регулирования проезда тяжеловесных машин, установки камер фото- и видеофиксации. "Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей, — подчеркнул Владимир Путин. — Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать". По мнению президента, в этом случае происходит прямая подмена смысла проводимых мероприятий — вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их подводят под штрафы.

Все существующие проблемы дорожной отрасли предстоит решить посредством реализации в регионах национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Только в этом году в рамках отдельных программ нацпроекта в Самарской области планируется привести в нормативное состояние 247 километров дорог, в том числе более 67 км — в Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено 5,27 млрд рублей. Всего в 2019 году в рамках нацпроекта будут проведены работы на 176 объектах в большинстве муниципальных районов и городов области.

"В дальнейшем мы не собираемся снижать темпы, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом и направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышение качества автомобильных дорог". При этом на заседании было отмечено, что те регионы, где число дорог в нормативном состоянии пока ниже половины, — а к таким пока относится и Самарская область — смогут претендовать на дополнительные средства.

Губернатор отметил, что вопрос безопасности на дорогах — самый важный. "Мы себе поставили очень жесткие параметры: добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза", — отметил руководитель области.

Он также добавил, что ситуация в регионе в последнее время значительно улучшается. Средства, направленные на ремонт и строительство дорог в прошлом году, уже дали свой эффект в плане снижения аварийности, уменьшения числа ДТП со смертельным исходом.

"На тех участках, где мы сделали реконструкцию, разделили транспортные потоки, например, как по Волжскому шоссе, смертельных случаев вообще не зарегистрировано, — привел пример Дмитрий Азаров. — Это бесценно для нас. И, я уверен, новые предложения по безопасности на дорогах, которые будут внедрены, позволят нам спасти еще сотни тысяч жизней".

Особое внимание участники заседания уделили совершенствованию нормативно-правовой базы, системе контрольно-надзорной деятельности, а также внедрению современных технологий. Все предложения, которые прозвучали на заседании Госсовета, будут проработаны дополнительно и оформлены в конкретные поручения, отметил Губернатор, подводя итоги совещания.