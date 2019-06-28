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Суды Происшествия

В Самаре будут судить обвиняемого в разбое с убийством в вагоне поезда

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре направили в суд уголовное дело 49-летнего мужчины, обвиняемого в разбойном нападении с причинением тяжкого вреда потерпевшему. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, утром 12 октября 2018 г. в пассажирском вагоне в Северном парке на станции "Самара" обнаружили мертвого мужчину. Через трое суток сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался неоднократно судимый житель области.

По версии следствия, подозреваемый проник в вагон, увидел спящего мужчину и обокрал его. А когда потерпевший проснулся, злоумышленник нанес ему несколько ударов железным прутом и скрылся.

Личность убитого установили 16 октября. Уголовное дело квалифицировали по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью"), а также ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Санкции вмененных статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

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