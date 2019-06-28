До открытия Грушинского фестиваля осталось меньше недели

В пятницу, 28 июня, в Самаре заместитель председателя областного правительства Александр Фетисов провел заседание рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийского фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина.

В этом году фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина традиционно пройдет на Мастрюковских озерах с 4 по 7 июля.

Перед зрителями выступят и новые исполнители, и звезды бардовской песни, завсегдатаи Грушинского фестиваля — Александр Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, Алексей Хомчик, Татьяна Визбор, Вадим и Валерий Мищуки и многие другие. Специальные гости грушинской поляны — проект Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова "Частный случай".

По словам организаторов, подготовка фестивальной поляны идет полным ходом, и меньше, чем через неделю легендарный фестиваль готов будет встретить всех своих поклонников.

"Сейчас на площадку фестиваля уже съезжаются самые большие любители авторской песни. Сегодня заканчивается установка одного из символов нашего фестиваля — гитары на воде, где пройдет финальный концерт. Но помимо инфрастурктурных вопросов для нас очень важна творческая составляющая. Особенностью этого фестиваля будет то, что на него мы пригласили организаторов и руководителей подобных мероприятий, и хотим, чтобы Грушинский стал неким агрегатором всех фестивалей авторской песни, которые проходят в России. Предварительно такие договоренности есть, чтобы победители и лауреаты других фестивалей приезжали бы на Мастрюковские озера и пели бы на грушинских площадках, как уже не раз бывало на фестивальной поляне. Прогноз погоды очень хороший, поэтому мы очень-очень всех ждем", — рассказал Александр Фетисов.



