Мужчина, проложивший дорогу в нацпарке, заплатит штраф

В Жигулевске суд рассмотрел уголовное дело 41-летнего Залима Османова, которого обвиняли по ст. 262 УК РФ ("Нарушение режима нацпарков, повлекшее причинение значительного ущерба"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В августе 2018 г. мужчина проложил 143 м дороги в 77 квартале Жигулевского лесничества нацпарка "Самарская Лука". При этом было повреждено 615 кв. м. верхнего слоя почвы. Ущерб составил 615 тыс. рублей.

Мужчина частично возместил ущерб — 120 тыс. рублей. В итоге суд назначил ему штраф 30 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.