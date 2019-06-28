Прокуратура требует ликвидировать несанкционированную свалку в пос. Комсомольский

Кинельская межрайонная прокуратура при проверке обнаружила несанкционированную свалку в пос. Комсомольский. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Свалка расположилась западнее окраины ул. Школьной. Там складировали бытовые и другие отходы различного класса опасности, в том числе картонные коробки, пластиковые бутылки, спиленные ветки, полиэтиленовые пакеты, стеклянную тару и обломки железа.

Прокуратура внесла в адрес главы сельского поселения представление об устранении нарушений. Но ликвидации свалки не последовало. Из-за этого надзорное ведомство обратилось в Кинельский районный суд с требованием обязать администрацию поселения ликвидировать свалку. Иск находится в стадии рассмотрения.