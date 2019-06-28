Около собора Кирилла и Мефодия благоустраивают сквер

В Самаре благоустроят сквер около собора Кирилла и Мефодия в границах улиц Солнечной, Ново-Садовой и проспекта Кирова. Об этом сообщает администрация города.

Благоустройство проведут по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

Около 25 тыс. кв. м территории были в запустении. Теперь здесь появится 4 тыс. кв. м пешеходных дорожек и 19 тыс. кв. м газонов. Это общественное пространство станет местом семейного отдыха жителей нескольких микрорайонов. Сквер будет востребован прихожанами и воспитанниками детского Епархиального центра при храме. Кроме того, через дорогу расположен онкологический диспансер, посетителям и пациентам которого также необходимо место для отдыха и прогулок. Рядом со сквером оборудуют дополнительные парковочные места.

Напомним, в марте 2019 г. самарцы на общественном голосовании выбрали проект благоустройства сквера.

"Проект предусматривает новые пешеходные дорожки и газоны с автополивом, обустройство детской и спортивной площадок, прогулочной зоны, высадку новых зеленых насаждений: полноразмерных деревьев и кустарников", — рассказал Алексей Старостин, замруководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары.

Работы ведутся круглосуточно, с опережением графика, план выполнен на 30%. В середине июля строители начнут устанавливать малые архитектурные формы и параллельно оборудуют уличное освещение.

"Эта большая территория долгие годы была в запустении, подрядной организацией была проведена масштабная подготовительная работа. В первую очередь был вывезен мусор, проведена санитарная обрезка деревьев. Мы ежедневно взаимодействуем с жителями близлежащих домов, чтобы максимально сохранить деревья, для этого проект был изменен в части конфигураций пешеходных дорожек", — отметил Евгений Князькин, заместитель директора ООО "Вектор 21".

Местные жители ежедневно контролируют работы. По просьбе общественности очистят овраг, где скапливается дождевая и талая вода, и увеличат объем новых зеленых насаждений.

"Это уникальное общественное пространство для нашего микрорайона, такого большого сквера для прогулок у нас на сегодня нет. Сейчас уже идет планировка территории в соответствии с архитектурным планом. Пожелания от жителей сводятся к максимальному сохранению зеленых насаждений и высадке новых деревьев. Кроме того, люди просят навести порядок в овраге, который здесь расположен, расчистить его. Ко всем нашим пожеланиям подрядчик прислушивается", — рассказывает Александр Памурзин, управляющий микрорайона "Солнечный 8".