В Самаре пойдет под суд рецидивистка, укравшая ювелирные украшения на 1,2 млн рублей

В Самаре передано в суд уголовное дело в отношении 41-летней раннее судимой уроженки Новгородской области, обвиняемой мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, в ноябре 2017 г. обвиняемая, зайдя в одну из квартир дома в областной столице, под надуманным предлогом, путем мошеннических действий похитила у потерпевшей ювелирные изделия на общую сумму порядка 1,2 млн рублей. По данному факту в тот же день возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

В ходе осмотра места происшествия были изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома и на прилегающей к нему территории, а также след пальца руки. Указанные улики позволили установить личность злоумышленницы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая женщину в совершении данного преступления, и уголовное дело, с утвержденным по нему обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция вменяемой ей статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.