В Тольятти проходит фестиваль музыки и искусств "Тремоло детям"

В воскресенье, 30 июня, в Тольятти на фестивале музыки и искусств "Тремоло детям" состоялось награждение лауреатов V открытого областного конкурса рисунков "Музыка на бумаге" и авторский мастер-класс от декораторов фестиваля "Музыка в коллаже". Желающих дать волю своей творческой фантазии собралось около 70 человек.

"В этом году фестиваль "Тремоло детям" проходил уже во второй раз. Пока его нельзя назвать большим и самостоятельным проектом. Но он растет, крепнет и прекрасно дополняет основную, взрослую, программу "Тремоло", - оценила директор фестиваля музыки и искусств для детей "Тремоло детям" Елена Стрельникова.

Конкурс рисунков "Музыка на бумаге" в этом году серьезно расширил свою географию. Если в предыдущие годы в нем участвовали дети и взрослые только из Самарской области, то в этом году были работы из Саратова, Салавата (Башкортостан), Ессентуков, Больших Вязем (Подмосковье) и даже Петрозаводска. Причем работы оказались очень достойными, некоторые из них заняли призовые места, и теперь "Почта России" доставит победителям в другие регионы дипломы и почтовые открытки с изображением их работ.

Сразу после награждения приступили к творческому мастер-классу. Из журнальных вырезок, нот и цветной бумаги разной фактуры участники МК создавать образ музыки. Работы получились яркими и необычными. Все их можно будет увидеть на вечерней программе фестиваля "Тремоло" уже сегодня.

Напомним, вечерняя программа "Тремоло" рассчитана на два дня. Сегодня, 1 июля, на сцене "Тремоло" состоится концерт "Страсти по опере. Поколение будущего". В программе - произведения Дж. Россини, Г.Доницетти, Э.Корнгольда, Ж.Бизе, Ж.Массне, Дж.Пуччини и других великих создателей оперы. Исполняют именитый и титулованный симфонический оркестр "Губернаторский" (Ульяновск) и лауреаты международного конкурса "Великая опера. Голоса будущего" (Санкт-Петербург). Управлять волшебством будет художественный руководитель "Тремоло", маэстро Фабио Мастранджело.

2 июля состоится концерт "Будь моей любовью". Знакомые и любимые тольяттинцами солисты Московского театра "Новая опера им. Е.В.Колобова" Дмитрий Сибирцев, Георгий Фараджев, Дмитрий Бобров, Илья Кузьмин, Анна Синицына и Мария Буйносова под аккомпанемент симфонического оркестра уральской консерватории исполнят известные арии из опер Дж. Верди, Ж.Бизе, В.Моцарта, Ш.Гуно, Л.Денца и других.

Начало концертов в 20:00. Место проведения традиционно: летняя веранда ресторана "Амбар" (Тольятти, Комсомольское шоссе, 68).



