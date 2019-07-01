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ЖКХ и благоустройство Общество

Средневолжская газовая компания представила новую структуру

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 июля структура Средневолжской газовой компании изменилась. Вместо привычных гор- и райгазов центрами взаимодействия компании с клиентами станут укрупненные специализированные подразделения: Центры технологического присоединения (ЦТП) и Центры обслуживания клиентов (ЦОК).

Фото: предоставлено ООО "СВГК"

В четырех ЦТП жители Самары и Самарской области смогут решить вопросы по подключению газа, проектированию и выполнению монтажных работ по газификации объектов.

В ЦОКе можно заключить договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), на отключение-подключение, перенос газового оборудования, демонтаж или установку прибора учета, а также произвести сверку расчетов за эти услуги.

В Центрах обслуживания клиентов также будет производиться учет газа, потребленного объектами, которые заключили договоры поставки и транспортировки газа (ООО "Газпром межрегионгаз Самара" - поставщик, ООО "СВГК" - ГРО и потребитель).

Представители ЦОКов будут присутствовать практически в каждом малом городе или райцентре Самарской области.

Вопросами обслуживания объектов газового хозяйства Средневолжской газовой компании займутся шесть Межрайгазов (МРГ), отделения которых также будут находиться на территории бывших гор- и райгазов, а также их крупных участков. Межрайгазы направят свои усилия на дальнейшее повышение надежности системы бесперебойного газоснабжения губернии.

За подразделениями новой структуры СВГК закреплены зоны обслуживания, усовершенствована логистика всех процессов. Перераспределение функций и ответственности позволит подразделениям сосредоточиться на качественном выполнении специализированных услуг.

Информацию о новой структуре СВГК и зонах обслуживания в каждой сфере деятельности можно найти на сайте СВГК svgk.ru, а также в территориальных и специализированных подразделениях компании. Для уточнения информации можно обращаться по телефону "горячей линии" 8 800 707-65-55.

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