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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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С понедельника, 1 июля, АвтоВАЗ поднял цены почти на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

"Подорожали все Vesta и Granta (кроме версий Cross) на 5 тыс. рублей", - уточнил собеседник агентства.

Теперь Lada Vesta седан в базовой комплектации обойдется в 599,9 тыс., универсал - в 681,9 тыс., а базовая Lada Granta - в 439,9 тыс. руб., следует из прайс-листов.

В последний раз повышение цен на весь модельный ряд произошло в начале года. Тогда оно составило в среднем 2,5-3% и было вызвано увеличением НДС на два процентных пункта.

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