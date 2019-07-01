Света Шуваева получила специальный приз на "Инновации"

"Инновация" - это государственная премия в области современного искусства. Вручается ежегодно по нескольким номинациям. В 2019 г. Света Шуваева, которую часто причисляют к представителям нового поколения художников, сформировавшихся в Самаре, получила специальную премию нижегородского губернатора за свой проект "Последние квартиры с видом на озеро".

29 июня на территории исторического комплекса пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде состоялась церемония вручения федеральной премии в области современного искусства "Инновация". Впервые премия вручалась не в столице, а в Нижнем Новгороде.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы современное искусство приходило в регионы. Но надо, чтобы в регионах был отклик - доброжелательный и очень заинтересованный. И там, где это уже есть, мы видим, что визуальное искусство, новые художественные институции, современные молодые художественные лидеры становятся абсолютными драйверами развития территорий, развития городов и поиска новых ресурсов этих городов" - рассказала на церемонии вручения заместитель министра культуры Алла Манилова.

Специальный приз губернатора Нижегородской области на премии "Инновации" получила художница Света Шуваева за свой проект "Последние квартиры с видом на озеро".

Свету Шуваеву часто причисляют к представителям нового поколения художников, сформировавшихся в Самаре в середине 2000-х. Она училась в Самарском государственном архитектурно-строительном университете и активно участвовала в художественной жизни города. С 2010 года Света живет и работает в Москве.

Главные премии Инновации-2019 в этом году получили:

Номинация "Проект года": Анна Абалихина. "Страсти по Мартену";

Номинация "Куратор года": Ярослав Воловод, Валентин Дьяконов, Екатерина Лазарева. "Ткань процветания";

Номинация "Художник года": Владимир Селезнев. "Иногда кратчайший путь - самый длинный";

Номинация "Новая генерация": Анна Козонина, Анастасия Дмитриевская, Антон Рьянов. "Пролетайте и соединяйтесь";

Номинация "Образовательный проект": Яна Гапоненко. "Владивостокская школа современного искусства";

Номинация "Региональный проект": Елена Ищенко, Денис Яковлев. "Суперобложка". Краснодар;

Номинация "Книга года": Глеб Напреенко, Александра Новоженова. "Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса";

Внеконкурсная номинация "За вклад в развитие современного искусства": искусствовед Леонид Бажанов;

Внеконкурсная номинация "За поддержку современного искусства России": Владимир Потанин;

Специальный приз партнеров премии Французского института и компании Air France художнику "Новой генерации": Анна Ротаенко. Real Weapon.