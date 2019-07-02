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Общество

Движение троллейбусов по ул. Некрасовской возобновится 3 июля

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 июля, специалисты "Предприятия тепловых сетей" планируют открыть движение для троллейбусов № 6 и № 16 по ул. Некрасовской на участке от ул. Фрунзе до ул. Молодогвардейской, сообщает пресс-служба сетевиков. Движение для автомобильного транспорта также будет доступно, несмотря на сужение дорожного плотна.

"Сотрудники АО "ПТС" меняют теплосети диаметром от 150 мм до 300 мм в рамках подготовки города к очередному отопительному сезону. В общей сложности планируется обновить свыше 700 метров трубопровода. Также теплоэнергетики ремонтируют теплосети в газонной части по ул. Чапаевской — от ул. Некрасовской в сторону ул. Ленинградской. От надежной работы этих коммуникаций будет зависеть качественное и бесперебойное теплоснабжение близлежащих многоквартирных домов и социальных объектов", — уточнили в компании.

Полностью завершить все работы на объекте планируется до 15 июля, после чего автотранспортное движение по ул. Некрасовской будет возобновлено в привычном режиме.

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