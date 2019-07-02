В художественном музее покажут работы Петра Дика

В Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) 4 июля в 18:00 откроется выставка отечественного художника XX века Петра Дика (1939-2002).

Петр Дик родился в Алтайском крае в семье этнических немцев. Он познал трудности военного детства, умноженные из-за репрессий родителей по национальному признаку. В 1977 г. через несколько лет после окончания Строгановского училища Дика приняли в Союз художников. К 1990-м годам Петр Дик обосновывается во Владимире. В тот период к нему пришло признание в России и в Европе.

В 1992-1993 гг. он персонально выставляется в Москве и Лондоне, в 1994 г. показывается в Третьяковской галерее, в 1995-1996 отправляется с выставками в Германию и Италию, а в 1997 экспонируется в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Художник устанавливает диалог со зрителем при помощи любимого материала - сухой пастели, нанесенной чаще всего на наждачную или велюровую бумагу. Особую роль играет цвет, сокращавшийся до минимума в ранних работах и обретший исключительную яркость и полноту к концу 1990-х годов.

В 1990-е формируется тематический репертуар мастера. Одно из важных мест в нем занимают мотивы чтения, где человек с книгой или со свитком становится символическим знаком погружения в атмосферу духовного поиска и переживания прочитанного слова.

Выставка продлится до 28 июля.