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Суды Происшествия

В Самаре экс-полицейского отправили в колонию за кражу запчастей

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) УМВД России по Самаре. Его признали виновным в краже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В июне 2017 г. мужчина узнал, что на стоянке отдела полиции находится Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 3,5 млн рублей. Он украл и заменил запчасти из автомобиля.

Собственником машины являлось юрлицо. Автомобиль находился в розыске по делу о мошенничестве, и в мае 2017 г. его нашли и доставили на стоянку для дальнейшей транспортировки в Ростов-на-Дону.

Суд приговорил экс-полицейского к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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