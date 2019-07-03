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Губернатор Власть и политика

Главы Самарской и Нижегородской областей помогут решить вопрос с поставками на АвтоВАЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернаторы Самарской и Нижегородской областей подключатся к урегулированию вопроса с остановкой производства на АвтоВАЗе, сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.

Напомним, с 3 июля автогигант вынужденно остановил производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Простой связан со срывом поставок комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (г. Нижний Новгород).

Во вторник, 2 июля, Дмитрий Азаров прибыл в Нижний Новгород, где пройдет форум "Производительность 360", и встретился с главой региона Глебом Никитиным. "Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с остановкой производства АвтоВАЗа. Главы регионов подключатся к урегулированию вопроса", — говорится в сообщении департамента.

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