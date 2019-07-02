АвтоВАЗ приостанавливает производство в Тольятти и Ижевске

Группа "АвтоВАЗ" вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля, сообщает пресс-служба.

Простой связан со срывом поставок комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (г. Нижний Новгород), объясняют на автозаводе.

"АвтоВАЗ делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства. Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки", - добавляет автопроизводитель.

Приостановка производства пока не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки.

О возобновлении производства на АвтоВАЗе обещают сообщить дополнительно.

Отметим, что недавно в Арбитражный суд Нижегородской области поступило требование признать ООО "Завод Автокомпонент" банкротом, но 1 июля производство по делу закрыли, в иске ООО "Торговый дом "Полипластик" отказали. В мае АвтоВАЗ предъявил претензии к поставщику на 248,6 тыс.

руб. - в эту сумму тольяттинское предприятие оценило убытки, связанные с поставкой товара

ненадлежащего качества.

Кроме того, летом прошлого года на АвтоВАЗе простаивала линия из-за недопоставки деталей "Завода Автокомпонент" на автомобиль Dutsun. За это суд обязал в июне нижегородское предприятие выплатить почти 288 тыс. руб. убытков тольяттинскому заводу.