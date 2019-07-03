Гендиректор фирмы, вывозившей мусор в Богатом, заплатит за отравление почвы

Богатовский районный суд рассмотрел уголовное дело гендиректора ООО "ТрансЭкоСервис", которого обвиняли в загрязнении почвы отходами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, с 7 апреля 2011 г. по 29 сентября 2017 г. он незаконно хранил отходы 4 класса опасности на двух не предназначенных для этого земельных участках на территории сельского поселения Богатое. В результате этого почва оказалась отравлена и загрязнена.

Как сообщалось ранее, ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 106 млн рублей.

Суд назначил гендиректору "ТрансЭкоСервиса" штраф 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.