Владимир Путин: Прорабатывается строительство химпредприятия в Самарской области с итальянским участием

Президент России накануне официального визита в Италию дал интервью крупнейшей ежедневной газете страны "Коррьере делла Сера", где упомянул о строительстве химического предприятия в Самарской области с участием итальянского бизнеса.

"Ряд крупных инвестиционных проектов в России с итальянским участием сейчас прорабатывается. Это проекты в сфере ветряной энергетики компании "ЭНЕЛ", строительство химического предприятия в Самарской области и газоперерабатывающего завода в Амурской области с участием "Мэр Текнимонт", новое производство макаронных изделий компании "Барилла", — так приводит эту фразу сайт Кремля, где опубликован перевод интервью.

В региональном министерстве промышленности и технологий Волга Ньюс пояснили, что речь идет о проекте по строительству производства карбамида, который планируют реализовать ПАО "КуйбышевАзот" совместно с итальянской Maire Tecnimont S.p.A.

Соглашение о создании совместного предприятия — ООО "Волгаферт" — было подписано еще в 2017 году.

Общий размер инвестиций в проект предварительно оценен на уровне 19,5 млрд рублей.

Производство мощностью 525 тыс. т в год будет расположено на промплощадке ПАО "КуйбышевАзот".

"В настоящее время ведется разработка базовой инженерной и проектной документации под руководством "Tecnimont S.p.A" ("Tecnimont") в сотрудничестве с Stamicarbon B.V. и АО "НИИК" в качестве проектного института. Завершение проекта планируется в 2022 году", - сообщили в минпроме.

По информации ведомства, в 2019 г. был подписан EPC-контракт, и ООО "Волгаферт" была подана заявка в правительство области о реализации проекта на территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти".