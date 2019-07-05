Жителя Шигонского района будут судить за убийство лося

Прокуратура Шигонского района направила в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, днем 29 января 2019 г. 50-летний житель Шигонского района на охотничьих угодьях № 4 Львовского участкового лесничества застрелил лося. Ущерб составил 240 тыс. рублей. Во время предварительного расследования мужчина признал вину и полностью возместил ущерб.