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Экономика и бизнес

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей "ТоАЗа"

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 июля, Комсомольский районный суд Тольятти вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей ОАО "Тольяттиазот", сообщает пресс-служба предприятия.

"ПАО "ТОАЗ" категорически не согласно с обвинительным приговором, считает его не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в ходе судебного процесса, а также вынесенным с грубыми нарушениями требований уголовного-процессуального законодательства РФ.
ПАО "ТОАЗ" обжалует указанный приговор суда в установленном законом порядке", — говорится в релизе.

"Тольяттиазот" неоднократно заявлял, что считает уголовное дело безосновательным и абсурдным, инициированным миноритарными акционерами АО "ОХК "Уралхим" и Евгением Седыкиным, находящимися в многолетнем корпоративном конфликте с "ТоАЗом", в целях рейдерского захвата предприятия.

По мнению ПАО "ТОАЗ", обвинение основано на ложных утверждениях указанных акционеров и следствия о хищении 100% произведенной "Тольяттиазотом" продукции за период с 2008 по 2011 годы.

"Руководство ПАО "ТОАЗ" неоднократно официально заявляло о том, что обвинения в хищении продукции "ТОАЗ" являются необоснованными, продукция Общества реализовывалась по официальным договорам с получением 100% оплаты, что предприятие не признает себя потерпевшим и не понесло ущерб, о котором заявляют миноритарные акционеры. По мнению "Тольяттиазота", все действия миноритарных акционеров производятся в рамках длительного корпоративного конфликта с ТОАЗом, с привлечением правоохранительных органов. Отдельно стоит отметить то беспрецедентное давление, с которым столкнулись руководители, трудовой коллектив и даже юридические советники "Тольяттиазота" как на этапе следствия, так и в ходе судебных разбирательств. Как и раньше мы считаем решение суда и весь процесс частью действий миноритарных акционеров по рейдерскому захвату предприятия. ПАО "ТОАЗ" будет и дальше предпринимать все законные меры по защите от недобросовестных действий миноритариев", — заявил председатель совета директоров "ТоАЗа" Петр Орджоникидзе.

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