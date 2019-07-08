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В Самарской области 13,7% населения живет за чертой бедности

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарская область оказалась в первой 30-ке рейтинга среди регионов по доходам населения. Для расчета исследователи РИА Новости использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Первую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора (3,05). Второе место у Ненецкого автономного округа. Здесь соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 2,9. Эти два региона, как отмечают авторы рейтинга, занимают первые места с достаточно большим отрывом. Уже следующий в рейтинге регион, Чукотский автономный округ, заметно отстает от лидера — 2,38.

Самарская область заняла 24 строчку рейтинга с показателем 1,56. При этом 13,7% населения региона живет за чертой бедности, а еще 1,7% — за чертой крайней бедности.

Самыми бедными регионами, согласно рейтингу, являются Республики Калмыкия (0,99), Алтай (0,98) и Тыва (0,88). При этом в Тыве самый высокий процент населения, живущего за чертой крайней бедности — 9,2%.

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