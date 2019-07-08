Новых глав Куйбышевского и Промышленного районов выберут в августе

Назначена конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности глав администраций Промышленного и Куйбышевского районов. Конкурс проведут 9 и 12 августа, а сейчас собирают заявки от претендентов.

Напомним, руководители двух районов Александр Моргун и Владимир Чернышков оставили свои посты этим летом с формулировкой "по собственному желанию". Первый возглавлял Куйбышевский район с 2010 года, второй — Промышленный с 2015-го.

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов вошли мэр Елена Лапушкина, первый замруководителя администрации губернатора Владимир Терентьев, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, замглавы города — руководитель аппарата администрации Самары Елена Москвичева, председатель городской организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Инна Бариль, председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов, член Общественной палаты Самары, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков, председатель городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Пронин, председатель думы Самары Алексей Дегтев и председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев.