Банк "Солидарность" банкротит бывшего владельца Тольяттинской птицефабрики

ОАО "КБ "Солидарность" требует признать банкротом бывшего владельца Тольяттинской птицефабрики Валерия Черноусова. Иск был подан в Арбитражный суд Самарской области, где 9 июля пройдет первое заседание по делу.

Из документов арбитража следует, что долг Черноусова превышает 374 млн руб., из которых 352 млн — основной долг, более 16 млн — проценты.

В тот же день был подан иск о признании банкротом Лидии Черноусовой, которая, по данным СМИ, является родственником экс-владельца птицефабрики. С нее "Солидарность" требует 163,7 млн руб., включая 10,9 млн руб. процентов.

Тольяттинская птицефабрика официально прекратила свое существование 31 августа стал последним днем работы Тольяттинской птицефабрики - предприятие официально прекратило свое существование. "Именно эта дата указана в документах о сокращении, которые подписывали сотрудники", — пояснили чиновники. В администрации Ставропольского района сообщили, что в настоящее время АО "Тольяттинская птицефабрика" производственную деятельность не осуществляет.

Напомним, что финансовые сложности у Тольяттинской птицефабрики возникли в 2014 г., после начала санации в "Солидарности". До этого Черноусовы поддерживали предприятие на плаву за счет кредитов, которые оформляли на себя.

В августе прошлого года Тольяттинскую птицефабрику признали банкротом.