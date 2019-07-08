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Животноводство АПК и пищепром

Банк "Солидарность" банкротит бывшего владельца Тольяттинской птицефабрики

ТОЛЬЯТТИ. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОАО "КБ "Солидарность" требует признать банкротом бывшего владельца Тольяттинской птицефабрики Валерия Черноусова. Иск был подан в Арбитражный суд Самарской области, где 9 июля пройдет первое заседание по делу.

Из документов арбитража следует, что долг Черноусова превышает 374 млн руб., из которых 352 млн — основной долг, более 16 млн — проценты.

В тот же день был подан иск о признании банкротом Лидии Черноусовой, которая, по данным СМИ, является родственником экс-владельца птицефабрики. С нее "Солидарность" требует 163,7 млн руб., включая 10,9 млн руб. процентов.

Тольяттинская птицефабрика официально прекратила свое существование Тольяттинская птицефабрика официально прекратила свое существование
31 августа стал последним днем работы Тольяттинской птицефабрики - предприятие официально прекратило свое существование. "Именно эта дата указана в документах о сокращении, которые подписывали сотрудники", — пояснили чиновники. В администрации Ставропольского района сообщили, что в настоящее время АО "Тольяттинская птицефабрика" производственную деятельность не осуществляет.

Напомним, что финансовые сложности у Тольяттинской птицефабрики возникли в 2014 г., после начала санации в "Солидарности". До этого Черноусовы поддерживали предприятие на плаву за счет кредитов, которые оформляли на себя.

В августе прошлого года Тольяттинскую птицефабрику признали банкротом.

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