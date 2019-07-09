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Здравоохранение Общество

Клиника "Здоровые наследники" не ответит за смерть роженицы

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская клиника "Здоровые наследники" избежала административной ответственности за нарушения, выявленные после смерти роженицы.

Как следует из материалов дела, рассматривавшегося в областном арбитраже, Ирина С. наблюдалась в клинике с 30 марта 2018 года. Роды прошли 11 мая, а через три дня женщина была переведена в больницу имени Пирогова, где скончалась.

После смерти Ирины С. было возбуждено уголовное дело. По представлению регионального управления Следственного комитета, территориальный  орган Росздравнадзора провел в клинике внеплановую проверку.

По итогам проверки Росздравнадзор обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о привлечении ООО "Здоровые наследники" к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ
(осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

По мнению ведомства в клинике, расположенной на ул. Санфировой, д. 104, Ирине С. не была оказана необходимая медпомощь с учетом возникших осложнений, "а именно пролонгирован перевод в специализированное многопрофильное учреждение".

В протоколе, составленном по итогам проверки, было указано, что в медклинике не учли дефицит массы беременной, не назначали витаминотерапию, не провели разъяснительную беседу о полноценном питании при беременности, не сформулировали полный клинический диагноз, не учли критерии для направления женщины в акушерский стационар высокой степени риска, а динамическое наблюдение носило формальный характер.

Кроме того, проверяющие указали на отсутствие необходимого оснащения и оборудования.

ООО "Здоровые наследники" учреждено в феврале 2013 года. По данным ИАС Seldon.Basis, владельцем и гендиректором компании выступает Юрий Кравченко. Выручка ООО в 2017 г. составила 56,7 млн руб., убыток - 3,2 млн рублей.

"Здоровым наследникам" грозил административный штраф от  100  тыс. до 200 тыс. руб. или  приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Однако суд, вынесший решение в мае этого года, посчитал, что из обменной карты и карты больного в клинике следует, что в ходе наблюдения в период беременности Ирины С. какие-либо осложнения не установлены, а медпомощь ей оказывалась без нарушений.

Доказанным был признан лишь факт не полного укомлектования клиники необходимым оборудованием и оснащением, но сроки привлечения к ответственности за это нарушение на момент рассмотрения дела истекли.

Росздравнадзор подавал апелляционную жалобу, но в июне этого года отозвал ее.

По данным источника в правоохранительных органах, в рамках уголовного дела для сотрудников клиники также не последовало никаких санкций. Оно было прекращено в начале этого года на основании экспертного заключения, не установившего причинно-следственной связи между смертью и действиями врачей.

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