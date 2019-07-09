Пожарно-химические станции региона получили новую спецтехнику

Во вторник, 9 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от новых тракторов и патрульных автомобилей сотрудникам пожарно-химических станций региона.

Новая техника поможет в профилактике возникновения лесных пожаров губернии, она была получена в рамках федеральной программы "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", участие в котором позволяет укреплять материально-техническую базу противопожарных служб области.

Напомним, что с 15 апреля по 30 сентября на территории региона установлен особый противопожарный режим. По данным областного ГУ МЧС, местами по губернии сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс).

За тушение пожаров в лесах отвечают сотрудники 17 ипожарно-химических станций, которые расположены в районах, где растительность имеет очень высокую природную пожароопасность. Станции оснащаются мощной техникой, транспортом для оперативной доставки команд к пожарам, средствами тушения огня, оборудованием для связи, инвентарем и прочим имуществом. Но со временем спецтехника ПХС устаревает и нуждается в обновлении.

С 2019 по 2021 год за счет федерального бюджета запланирована закупка 78 единиц специальной техники и 21 единицы лесохозяйственного оборудования. В этом году приобретено 15 тракторов со спецоборудованием и семь патрульных автомобилей повышенной проходимости с оборудованием для тушения пожаров.

"Пожароопасная ситуация в регионе остается очень непростой, и вы об этом хорошо знаете, — заметил губернатор. — К сожалению, мы с вами не застрахованы от неблагоприятных погодных условий, от человеческого фактора. Не раз мы сталкивались с ситуациями, когда небрежное отношение человека к природе приводит к трагическим последствиям. Однако в Самарской области на протяжении многих лет во время лесных пожаров ни разу не пострадали люди и даже хозяйственные постройки. И это во многом благодаря вашему профессионализму, отваге, ответственности и самоотверженности, которые позволяют вам сегодня справляться с любыми сложностями и чрезвычайными ситуациями. Я хочу вас за это поблагодарить".

Сотрудники ПХС оценили новое оборудование и технику по достоинству. Водитель ПХС-3 поселка Волжского Алексей Дворковой объяснил губернатору, что такие машины незаменимы при лесных пожарах. "Они маневренные, везде на них можно пройти. При этом техника компактная. Большой трактор в промежутках между деревьями может не проехать. А ведь дорогу в лесу ты не выбираешь — где горит, там и нужно тушить. Поэтому такие тракторы для борьбы с лесными пожарами наиболее оптимальны", — поделился водитель.

Глава региона осмотрел новое оборудование и отметил, что без средств защиты справиться с проблемой на одном только энтузиазме невозможно. "Мы и в дальнейшем будем обновлять материально-техническую базу", — пообещал губернатор.