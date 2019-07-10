В Литмузее откроется выставка "испорченных" вещей

В Самарском литературном музее в пятницу, 12 июля, в 19:00 откроется выставка "Вторжение" (16+).

На выставке посетители увидят, как меняется предназначение бытовых вещей из-за творческого или вандального "вторжения" их бывших обладателей. Будут выставлены заметки на полях сборника стихов, детские рисунки в научных журналах, исправленные открытки и т. д.

На открытии посетителей ждет кураторская экскурсия и выступление художника Олега Елагина. В 20:00 художник отыграет электронный сет.

Одним из экспонатов проекта будет работа самарского медиахудожника Олега Елагина "Pan/crop". В своем творчестве художник обращается к проблеме взаимодействия и взаимовлияния цифровой и физической среды. С помощью языка, сформированного на основе новых технологий, Елагин переосмысляет границы телесного в новой реальности, обращается к эстетике ошибки, сбоям, глитчу, белому шуму. Для художника важны процессы в виртуальном пространстве, их влияние на физический мир. Достигает он этого, в том числе, поддерживая традиции реди-мейда на видео и фотографии.