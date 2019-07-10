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Религия Общество

В составе Самарской митрополии образована новая епархия

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области из состава Самарской и Сызранской епархий выделилась новая епархия — Тольяттинская, сообщается на сайте РПЦ. Преосвященным Тольяттинским и Жигулевским определено быть епископу Кузнецкому и Никольскому Нестору, с освобождением его от управления Кузнецкой епархией.

"В связи с образованием новой епархии изменилось титулование архиереев: правящему архиерею Самарской епархии постановлено иметь титул "Самарский и Новокуйбышевский", правящему архиерею Сызранской епархии — "Сызранский и Шигонский", а правящему архиерею Тольяттинской епархии — "Тольяттинский и Жигулевский", — рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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