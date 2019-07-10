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Строительство Строительство и недвижимость

"Вира-Строй" незаконно требовала с дольщиков платить за ЖКУ

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прокуратура нашла нарушения законодательства о долевом строительстве у ООО "Вира-Строй", возводящем жилой комплекс "Парк Металлургов" на ул. Строителей, 33. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В нарушение требований ст. 153 Жилищного кодекса РФ, в договоры с дольщиками застройщик включил дополнительную обязанность оплачивать жилое помещение и коммунальные услуги не с момента возникновения права собственности, а с момента подписания акта приема-передачи.

После проверки прокуратура возбудила в отношении должностного и юридического лиц "Вира-Строй" административные дела по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ ("Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей"), они направлены в Управление Роспотребнадзора по Самарской области. Кроме того, для устранения нарушений директору ООО "Вира-Строй" Рамилю Халиуллову внесли представление.

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