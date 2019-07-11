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Сергея Каплина представили главе региона и коллективу Арбитражного суда

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с новым председателем регионального Арбитражного суда Сергеем Каплиным. Главе региона его представил председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов.

Фото: samregion.ru

Напомним, указом президента РФ от 19 июня Сергей Каплин назначен председателем Арбитражного суда Самарской области на шестилетний срок.

Сергей Каплин работает в судебной системе с 2001 года: он начинал карьеру в должности мирового судьи одного из судебных участков Советского района, а в последние шесть лет трудился в должности заместителя председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

"Долгое время я работал в Самарской области, и специфика региона мне известна, - подчеркнул Сергей Каплин. - Заверяю, что суд и дальше продолжит работать в соответствии с поставленными целями и задачами на основании норм процессуального закона и, прежде всего, Конституции РФ. В ближайшее время планируем наладить общение и с другими судами, организованными в том числе и в Самарской области".

В общении с Сергеем Каплиным Дмитрий Азаров подчеркнул: "Специфика есть в каждом регионе, и очень важно, что вы с ней знакомы". Глава региона акцентировал внимание на том, что необходимо обеспечить открытость работы суда, а также выстроить четкое взаимодействие в вопросах социально-экономического развития региона.

"Деятельность Арбитражного суда Самарской области крайне важна для региона. От нее во многом зависит поддержание здоровой конкурентной среды, обеспечение инвестиционной привлекательности нашей губернии, - отметил губернатор. - Арбитражная судебная система успешно выполняет роль не только эффективного механизма разрешения споров, но и чуткого барометра состояния дел в экономике. Сегодня, когда на территории региона реализуются национальные проекты, инициированные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, претворяется в жизнь стратегия лидерства, все острые вопросы и разногласия в экономической сфере приобретают особую значимость. И решаться они должны профессионально, объективно и справедливо".

Сегодня же Сергея Каплина представили коллективу Арбитражного суда и главам силовых ведомств региона. "Сергей Юрьевич обладает всеми необходимыми компетенциями для работы на руководящем посту в судебной системе. Его отличают высочайший профессионализм, честность и принципиальность. Большинство присутствующих в зале хорошо об этом знают", - обратился к собравшимся Дмитрий Азаров.

Знакомясь с коллективом, Сергей Каплин сказал, что в первую очередь займется организацией арбитражного судопроизводства, продолжит работу, начатую его предшественниками, по техническому совершенствованию судопроизводства, а также уделит внимание оптимизации рабочего процесса и повышению квалификацию судей и сотрудников аппарата суда.

"Я всецело сознаю ответственность, которую принимаю на себя. Требования, которые к нам предъявляют президент РФ, председатель Верховного Суда, очень высоки, и я смею заверить, что готов к предстоящей работе и приложу максимум усилий для решения поставленных задач", - резюмировал Сергей Каплин.

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