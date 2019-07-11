Сергея Каплина представили главе региона и коллективу Арбитражного суда

В четверг, 11 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с новым председателем регионального Арбитражного суда Сергеем Каплиным. Главе региона его представил председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов.

Напомним, указом президента РФ от 19 июня Сергей Каплин назначен председателем Арбитражного суда Самарской области на шестилетний срок.

Сергей Каплин работает в судебной системе с 2001 года: он начинал карьеру в должности мирового судьи одного из судебных участков Советского района, а в последние шесть лет трудился в должности заместителя председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

"Долгое время я работал в Самарской области, и специфика региона мне известна, - подчеркнул Сергей Каплин. - Заверяю, что суд и дальше продолжит работать в соответствии с поставленными целями и задачами на основании норм процессуального закона и, прежде всего, Конституции РФ. В ближайшее время планируем наладить общение и с другими судами, организованными в том числе и в Самарской области".

В общении с Сергеем Каплиным Дмитрий Азаров подчеркнул: "Специфика есть в каждом регионе, и очень важно, что вы с ней знакомы". Глава региона акцентировал внимание на том, что необходимо обеспечить открытость работы суда, а также выстроить четкое взаимодействие в вопросах социально-экономического развития региона.

"Деятельность Арбитражного суда Самарской области крайне важна для региона. От нее во многом зависит поддержание здоровой конкурентной среды, обеспечение инвестиционной привлекательности нашей губернии, - отметил губернатор. - Арбитражная судебная система успешно выполняет роль не только эффективного механизма разрешения споров, но и чуткого барометра состояния дел в экономике. Сегодня, когда на территории региона реализуются национальные проекты, инициированные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, претворяется в жизнь стратегия лидерства, все острые вопросы и разногласия в экономической сфере приобретают особую значимость. И решаться они должны профессионально, объективно и справедливо".

Сегодня же Сергея Каплина представили коллективу Арбитражного суда и главам силовых ведомств региона. "Сергей Юрьевич обладает всеми необходимыми компетенциями для работы на руководящем посту в судебной системе. Его отличают высочайший профессионализм, честность и принципиальность. Большинство присутствующих в зале хорошо об этом знают", - обратился к собравшимся Дмитрий Азаров.

Знакомясь с коллективом, Сергей Каплин сказал, что в первую очередь займется организацией арбитражного судопроизводства, продолжит работу, начатую его предшественниками, по техническому совершенствованию судопроизводства, а также уделит внимание оптимизации рабочего процесса и повышению квалификацию судей и сотрудников аппарата суда.

"Я всецело сознаю ответственность, которую принимаю на себя. Требования, которые к нам предъявляют президент РФ, председатель Верховного Суда, очень высоки, и я смею заверить, что готов к предстоящей работе и приложу максимум усилий для решения поставленных задач", - резюмировал Сергей Каплин.