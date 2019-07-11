В Средневолжском НИИ "Роснефти" разработали инновационную технологию получения моющей присадки к моторным маслам

В новокуйбышевском ПАО "Средневолжский НИИ по нефтепереработке", которое входит в состав корпоративного научно-проектного комплекса "Роснефти", разработали и запатентовали технологию получения магнийсодержащей моющей присадки к моторным маслам. Информация об этом размещена на официальном сайте ПАО НК "Роснефть" 10 июля.

Сообщается, что технология полностью базируется на отечественном сырье. Это позволит компании отказаться от закупок зарубежных аналогов и начать выпуск моторных масел, отвечающих мировым стандартам премиального класса.

В частности, речь идет о международных классификациях — API и ACEA. Первая представляет собой систему стандартов, разработанную некоммерческой организацией "Американский институт нефти", и призвана упорядочить процессы в добыче и переработке нефти.

Молодые специалисты АО "Самаранефтегаз" разрабатывают проекты по оптимизации производства Проект молодого специалиста АО "Самаранефтегаз" Олеси Рузовой стал лучшим на прошедшей кустовой научно-технической конференции ПАО "НК "Роснефть" среди 16 работ, представленных нефтяниками из разных регионов в секции "Техника и технология добычи нефти и газа".

Стандарт ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей) — это сертификация моторного масла по применению и работе, он учитывает требования 15 автопроизводителей, таких, как BMW, DAF, Daimler-Chrysler, Fiat, Ford, GM-Europe, Jaguar Land Rover, MAN, Porsche, PSA Peugeot Citroen, Renault, SAAB-Scania, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Производство присадки позволит "Роснефти" выпускать моторные масла премиального уровня качества LOW SAPS (в переводе с английского означает низкий уровень сульфатной зольности, фосфора и серы). Это очень важно с точки зрения снижения количества вредных выбросов в атмосферу от транспорта. По планам, внедрять новую технологию предполагается на "Новокуйбышевском заводе масел и присадок", который также входит в состав "Роснефти".

Уточняется, что добавка может быть использована не только как высококачественный компонент моторного масла, но и как самостоятельный товарный продукт. Одним из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022" является развитие технологического потенциала, потому компания особое внимание уделяет инновационной деятельности и использованию прорывных технологических подходов.