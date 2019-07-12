СамГТУ разработает проект рекультивации земель в Рождествено

ФГБОУ ВО "СамГТУ" стало единственным претендентом на выполнение проекта рекультивации территорий в районе Рождествено, загрязненных из-за несанкционированного размещения спиртовой барды.

Начальная цена контракта составляла 30 млн руб., вуз предложил сделать проект за 25,6 млн рублей. Исполнить контракт подрядчик должен до 15 декабря 2020 года. Фронт работ составляет более чем 42,4 гектара.

Напомним, это уже не первая попытка приступить к рекультивации земель в Рождествено. В 2014 году контракт стоимостью 17 млн руб. на предпроектные работы получил все тот же СамГТУ. В 2015 году конкурс на проект рекультивации выиграл "НИИПРИИ "Севзапинжтехнология". Тогда эти работы бюджету обошлись в 27,8 млн рублей. Но в 2016 году стороны расторгли контракт.