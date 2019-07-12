16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СамГТУ разработает проект рекультивации земель в Рождествено Нацпарк "Самарская Лука" через суд обязал Рождествено ликвидировать свалку В Отрадном суд остановил работу завода "Реметалл-С", загрязнившего воздух гидрохлоридом Росприроднадзор не нашел виновных в стоках в Зубчаниновке В Самаре уничтожат 34 км изъятых у браконьеров сетей

Экология Общество

СамГТУ разработает проект рекультивации земель в Рождествено

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати

ФГБОУ ВО "СамГТУ" стало единственным претендентом на выполнение проекта рекультивации территорий в районе Рождествено, загрязненных из-за несанкционированного размещения спиртовой барды.

Начальная цена контракта составляла 30 млн руб., вуз предложил сделать проект за 25,6 млн рублей. Исполнить контракт подрядчик должен до 15 декабря 2020 года. Фронт работ составляет более чем 42,4 гектара.

Напомним, это уже не первая попытка приступить к рекультивации земель в Рождествено. В 2014 году контракт стоимостью 17 млн руб. на предпроектные работы получил все тот же СамГТУ. В 2015 году конкурс на проект рекультивации выиграл "НИИПРИИ "Севзапинжтехнология". Тогда эти работы бюджету обошлись в 27,8 млн рублей. Но в 2016 году стороны расторгли контракт.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4